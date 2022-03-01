إيقاف 3 رؤساء وحدات محلية بالغربية للتقصير في منع التعديات على الأراضي

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إيقاف ثلاث رؤساء وحدات محلية وثلاثة من مديري الجمعيات الزراعية بمركز المحلة الكبرى عن العمل، لمدة ثلاث أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معهم بالنيابة الإدارية، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف، للتقصير والإهمال الجسيم في منع التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق عملهم، وذلك طبقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمحافظة.

ولفت المحافظ، إلى أنه أصدر قرار سابقًا بتشكيل لجنة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية بكل وحدة قروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة ومدير الجمعية الزراعية بالقرية، تختص هذه اللجان بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة والتصدي لأي تعدي عليها ومنعه في المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وردع المخالفين، الأمر الذي استوجب معاقبة المذكورين لعدم القيام بمهام عملهم.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات القيادة السياسية بالتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها إيقاف أي أعمال في المهد وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة.

شمل القرار إيقاف كلا من رئيس الوحدة المحلية بالعامرية، رئيس الوحدة المحلية بالمعتمدية، رئيس الوحدة المحلية بالجابرية إلى جانب مديري الجمعيات الزراعية بالقرى الثلاثة سالفة الذكرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، فقد تم تشكيل ثلاث لجان، الأولى لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء حسين الجندي السكرتير العام وعضوية كلا من (مدير مديرية الزراعة، مدير إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة وممثل عن مديرية الأمن) إلى جانب لجنة ثانية بكل مركز أو حي برئاسة السيد رئيس الوحدة وعضوية مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو الحي، رئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية ومأمور المركز أو القسم، في حين تشكلت اللجنة الثالثة بكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.