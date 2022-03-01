محافظ الفيوم يبحث آليات توفير أتوبيسات لنقل الطلاب بأسعار مخفضة

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع اللواء عادل جلال شافع رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة “إيجي مصر” آليات نقل منطقة خدمات أتوبيسات الشركة بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، إلى موقع بديل يحقق توفير الخدمات للمواطنين بطريقة أفضل وبشكل أكثر سهولة، بما يتوائم مع مخطط تطوير عواصم المحافظات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

تناول اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، عرض الرؤى المختلفة لنقل موقف محطة شركة الصعيد للنقل بالحواتم والورش والجراجات التابعة لها على مساحة 14 ألف م2 لموقع بديل، سواء بالموقف الحضاري المزمع إنشاؤه على مساحة 15 فداناً، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أو توفير محطة الأوتوبيس بموقف الفيوم/ بنى سويف، بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، أو الإبقاء على محطة الأتوبيس فقط بموقعها الحالي، ونقل الورش والجراجات بمكان بديل بأرض المحلج بالحواتم، أو بموقف سيارات سنهور بالمدينة الصناعية.

كما بحث محافظ الفيوم، آليات التعاون المشترك بين المحافظة وشركة الصعيد للنقل والسياحة، لتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب بأسعار مناسبة تخفيفاً على أولياء الأمور، موجهاً بمراجعة خطوط السير والكثافات وإعداد خريطة بهذا الشأن للعمل من خلالها، مشيداً بدور الشركة في توفير الخدمات للمواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة لمختلف محافظات الجمهورية، وأكد المحافظ على تحديد احتياجات الشركة لتوفيرها بالموقع الجديد لأداء عملها على الوجه الأكمل في إطار من القانون، والعمل على إعادة استغلال موقع الشركة بالحواتم الاستغلال الأمثل لإعادة صياغة المنطقة بالكامل.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة “إيجي مصر” على استعداد الشركة للتعاون البناء مع المحافظة، في إطار توجه الدولة للتطوير الحضري لعواصم المدن، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أسطولاً من الأتوبيسات المجهزة لنقل الركاب بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفر خطوط السير بين المحافظات لمواطني الفيوم، منها البحر الأحمر “الغردقة” وجنوب سيناء “شرم الشيخ” والسويس، وأسوان “حلايب وشلاتين” والإسكندرية، والقاهرة “حلوان وعبود”، والجيزة “المنيب”، وبنى سويف، مضيفاً أن الشركة تعمل بالتنسيق المتبادل مع الجهات ذات الصلة للصالح العام لخدمة المواطنين.

وعقب اللقاء قام نائب محافظ الفيوم، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة، يرافقهما المهندس محمد شعبان مدير التخطيط العمراني، و وسام فرحات مدير الانتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، بتفقد موقعي موقف الشركة بمنطقة الحواتم، وموقف الفيوم/ بنى سويف، لمعاينة موقع الشركة بالحواتم والموقع المقترح للمحطة بموقف بني سويف على أرض الواقع، بعد إدخال التعديلات اللازمة بمداخل ومخارج الموقف حال توفير محطة لشركة الصعيد للنقل به، بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، مع بحث توفير موقع بديل للورش وجراجات ومخازن الشركة بأرض المحلج أو بأرض موقف سنهور بعد التنسيق مع الجهات الصلة، لحين إنهاء إنهاء إجراءات الموقف الحضاري بالدائري.