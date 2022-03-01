الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدنى فى الحرب بأوكرانيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 100 مدني في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا حتى الآن.
 

وقال مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت  إن أكثر من 300 من المارة أصيبوا.
وأضاف المكتب أن سبعة أطفال لقوا حتفهم أيضا.
 

وذكر مكتب باشيليت أن: "معظم القتلى والجرحى سقطوا بسبب استخدام أسلحة انفجارية لها مجال تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة القاذفات متعددة الصواريخ والقصف الجوي".
 

وذكرت الحكومة الأوكرانية أن حصيلة القتلى بين المدنيين بلغت أكثر من 150 شخصا حتى الآن. ورفضت روسيا الاتهامات بأنها تستهدف المنشآت المدنية.

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