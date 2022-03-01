الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقترح روسى بمنح المشاركين فى العملية العسكرية بأوكرانيا امتيازات «المحاربين القدامى»

الجيش الروسي
الجيش الروسي

اقترحت وزارة الدفاع الروسية منح امتيازات "المحاربين القدامى" للعسكريين المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في مشروع قانون رفع للبرلمان أن "نفقات الميزانية المقدرة لهذه الأغراض في عام 2022 ستصل إلى أكثر من 5 مليارات روبل".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تقوم بها حاليًا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف،  أن 110 من الجنود الأوكرانيين قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه "منذ بدء العملية الخاصة، قامت القوات المسلحة الروسية بإصابة 1146 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها: 31 نقطة قيادة واتصال، و81 منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، بالإضافة إلى 75 محطة رادار".

وأوضح كوناشينكوف أن "الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "تم تدمير 311 دبابة وسيارة مدرعة، و42 طائرة ومروحية (من بينها ما تم تدميره على الأرض)، و51 راجمة صواريخ، و147 مدفعية ميدان وهاونو، و263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأعلنت سلطات مراقبة الحدود الأوكرانية فرار أكثر من 120 ألف شخص من الحدود الغربية للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية،  أن هذا الرقم يزيد على ضعف عدد حالات العبور اليومية بالمقارنة بما كان عليه قبل الهجوم الروسي.

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