الرئيس الأوكرانى: المفاوضات مع روسيا لم تثمر عن النتائج المرجوة

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكين بأن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي التي جرت في بيلاروس يوم الإثنين، لم تثمر عن النتائج المرجوة منها بالنسبة لكييف.

وقال زيلينسكي في كلمة له : "حتى الآن لا توجد هناك النتيجة التي كنا نرغب فيها".

وأشار إلى أن "روسيا أفصحت عن مواقفها، وتحدثنا عن بعض النقاط من جانبنا من أجل إنهاء الحرب، وقد تلقينا بعض الإشارات".

وأضاف أنه "بعد أن يعود الوفد إلى كييف، سنحلل ما سمعناه وسنحدد الطريقة للانتقال إلى الجولة الثانية من المحادثات".

وجدد زيلينسكي دعوته للدول الغربية لزيادة الضغط على روسيا من خلال فرض "عقوبات صارمة".

وكانت المحادثات حول الوضع في أوكرانيا قد جرت يوم الإثنين في بيلاروس، وشارك فيها وفد روسي برئاسة مساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي.

وعلى صعيد آخر، بعث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برسالة شكر إلى رومانيا، على الدور الذي تقوم به في مساعدة بلاده، مُعربًا عن امتنانه لنظيره الروماني الرئيس كلاوس يوهانيس على دعمه انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر زيلينسكي، في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا ممتن لرومانيا على مساهمتها الكبيرة للقدرات الدفاعية لبلدنا، كما أنني ممتن للرئيس كلاوس يوهانيس على دعمه انضمام أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. إننا نشعر بالدعم السياسي والدفاعي لشركائنا".

يُشار إلى أن زيلينسكي دعا، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبى لاتخاذ قرار بشأن عضوية بلاده فى التكتل.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الخميس الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وفي سياق متصل، أعلنت رومانيا، إرسال وقود وذخائر بقيمة 3 ملايين يورو لدعم أوكرانيا.

كما قالت وزارة الدفاع البرتغالية، إنها سترسل أسلحة وقنابل يدوية ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أنه "بناءً على طلب السلطات الأوكرانية، ستوفر البرتغال معدات عسكرية مثل السترات، والخوذ، ونظارات الرؤية الليلية، والقنابل اليدوية، والذخيرة من عيارات مختلفة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وأجهزة إرسال تناظري، وبنادق آلية من طراز G3".