الصحة التونسية: تطعيم 1813 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 1813 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و331 ألفا و265 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و660 ألفا و39 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و671 ألفا و226 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و993 ألفا و306 جرعات داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.