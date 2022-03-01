الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: تطعيم 1813 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 1813 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و331 ألفا و265 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و660 ألفا و39 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و671 ألفا و226 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .


وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و993 ألفا و306 جرعات داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

قدم وزارة حملة طلاق داعية مصابين تونس جونسون فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة المواطنين التونسية شخص مليون مقدمة 2 مليون لقاح فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

البحرين تحذر من خطورة طائرات الدرون وتدعو لتدابير دولية لمنع انتشارها

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين يلقون أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا