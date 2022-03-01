بلينكين يجرى مباحثات مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بشأن أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات هاتفية مع وزراء خارجية كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأدان بلينكين خلال المحادثات هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا، وأعرب عن تضامنه الذي لا يتزعزع مع الشعب الأوكراني، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكتروني.

كما احتفل الوزراء بالذكرى الثلاثين للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، وشدد بلينكين على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة هذه الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وسلط الضوء على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتلك الدول.

وعلى صعيد آخر، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة «فاسيلي نيبينزيا»، اليوم، أن الولايات المتحدة أعلنت 12 دبلوماسيا روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم الأراضي الأمريكية.

وتابع «نيبينزيا» خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «تلقيت معلومات حول أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدائية جديدة تجاه البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل فظ التزاماتها كدولة مستضيفة».

وقال المندوب الروسي: «أعلنوا 12 من موظفي البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد بحلول 7 مارس»، لافتا إلى أن الحديث يدور عن موظفين دبلوماسيين.

وحول العملية العسكرية في أوكرانيا، قال «نيبينزيا» إن روسيا لا تشعر بالعزلة على الساحة الدولية، لأن هناك دولا كثيرة تتفهم الموقف الروسي وما نقوم به.

و علي الجانب الآخر ، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن اعتبار الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ومطالبتها لهم بالرحيل بحلول 7 مارس، يعد خبرا حزينا ودليلا آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا، قوله: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها" .. مضيفا إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 مارس.

