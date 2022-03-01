الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكين يجرى مباحثات مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بشأن أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات هاتفية مع وزراء خارجية كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأدان بلينكين خلال المحادثات هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا، وأعرب عن تضامنه الذي لا يتزعزع مع الشعب الأوكراني، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكتروني.

كما احتفل الوزراء بالذكرى الثلاثين للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، وشدد بلينكين على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة هذه الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وسلط الضوء على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتلك الدول.

وعلى صعيد آخر، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة «فاسيلي نيبينزيا»، اليوم، أن الولايات المتحدة أعلنت 12 دبلوماسيا روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم الأراضي الأمريكية.

وتابع «نيبينزيا» خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «تلقيت معلومات حول أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدائية جديدة تجاه البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل فظ التزاماتها كدولة مستضيفة».

وقال المندوب الروسي: «أعلنوا 12 من موظفي البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد بحلول 7 مارس»، لافتا إلى أن الحديث يدور عن موظفين دبلوماسيين.

وحول العملية العسكرية في أوكرانيا، قال «نيبينزيا» إن روسيا لا تشعر بالعزلة على الساحة الدولية، لأن هناك دولا كثيرة تتفهم الموقف الروسي وما نقوم به.

و علي الجانب الآخر ، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن اعتبار الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ومطالبتها لهم بالرحيل بحلول 7 مارس، يعد خبرا حزينا ودليلا آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا، قوله: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها" .. مضيفا إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 مارس.
 

أمن تعاون روسيا روسي الخارجية محادثات على الولايات المتحدة أوكرانيا سلامة الأمريكي الخارجية الامريكية المحادثات وزير الخارجية وزارة الخارجية كازاخستان حادث وزير إلكتروني تضامن وزير الخارجية الامريكي اوزبكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

لميس الحديدى عن إعلان سنها الحقيقى: تجاعيدى شكلها حلو وبحبها

وفاة باسم رحمى مخرج «بوجى وطمطم» بعد معاناة مع المرض

الصحة: 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا