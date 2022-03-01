اتفاقيات تعاون.. صحيفة أذربيجانية تحتفى بالعلاقات الثنائية مع مصر

احتفت صحيفة "أذر نيوز" الأذربيجانية بالعلاقات الثنائية مع مصر ، كما سلطت الضوء على العديد من اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين البلدين.

وقالت الصحيفة: وقعت أذربيجان ومصر عدة اتفاقيات تعاون عقب نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين.

حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر.

ووقعت مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية اتفاقيات تعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية بشأن إنشاء مجلس الأعمال الأذربيجاني المصري ، وكذلك مع جمعية رجال الأعمال المصريين.

علاوة على ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء باكو الدولي للتجارة البحرية وميناء الإسكندرية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على بروتوكول الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الدولية المشتركة.

وخلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، صرح وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف أن أذربيجان ومصر دولتان صديقتان تربطهما علاقات اقتصادية وثقافية عالية.

وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأطلع الوزير الوفد المصري على أعمال الترميم وإعادة الإعمار الجارية في الأراضي الأذربيجانية المحررة، وشدد على أن فتح الاتصالات واستعادة العلاقات الاقتصادية بعد الحرب، لا سيما تنفيذ ممر زانجيزور ، سيسهم في الاستقرار والتنمية في المنطقة ويعزز إمكانات العبور فيها.

كما لفت رشاد نبييف انتباه المشاركين إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد خلال العام الماضي ، بالإضافة إلى العمل المنجز والمخطط له في مجالات النقل والتحول الرقمي في أذربيجان.

وناقش الطرفان إمكانيات التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمارات المتبادلة والتعليم والثقافة والسياحة.

كما عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني المصري في إطار الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الدولية المشتركة ، تحت تنظيم مؤسسة تشجيع الصادرات والاستثمار الأذربيجانية.

وشدد رشاد نبييف على أهمية منتدى الأعمال في توسيع العلاقات بين مجتمعات الأعمال ودعا رجال الأعمال إلى مناقشات نشطة.

ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على الفرص الوافرة لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الأحداث في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين أذربيجان ومصر.

كما أطلع رئيس المؤسسة يوسف عبد اللاييف على أنشطة المؤسسة والعمل المنجز على توسيع التعاون مع الشركاء الأجانب وجذب الاستثمارات في القطاع غير النفطي.

وأشار رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان أورخان مامادوف إلى أن منتدى الأعمال هو منصة مواتية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال ، وتحدث عن أنشطة الوكالة ودعم رجال الأعمال والخدمات المقدمة. وأكد استعداد الوكالة لدعم المبادرات المشتركة لممثلي الأعمال.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومصر 42.4 مليون دولار في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 562.460 دولار في يناير 2022.