الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير ألمانى يدعو لزيارة 10 مواقع سياحية بمصر

أهرامات الجيزة وأبو
أهرامات الجيزة وأبو الهول

دعت شبكة دويتشه فيليه الألمانية لزيارة مصر، مستعرضة أفضل عشرة أماكن للزيارة داخل مصر.

أهرامات الجيزة وأبو الهول

قالت الشبكة الألمانية: لا تكتمل الرحلة إلى مصر دون زيارة أهرامات الجيزة الشهيرة، المصنفة كواحدة من عجائب الدنيا السبع، حيث تم بناء الأهرامات المهيبة من قبل حوالي 10000 عامل بين 2620 و2500 قبل الميلاد، وتقع بين الصحراء الليبية والقاهرة، بينما يقف تمثال أبو الهول الشهير والأسطوري بشكل مهيب عند مدخل المجمع.

الأقصر
تضم مدينة الأقصر الواقعة في جنوب مصر بعضًا من أكثر المواقع إثارة للاهتمام في البلاد، من بينها مجمع معبد الكرنك ومعبد حتشبسوت الجنائزي، كما تنطلق العديد من الرحلات النيلية الرائعة من هنا، بينما يمكن أيضًا ترتيب ركوب منطاد الهواء الساخن، الذي يوفر مناظر رائعة من أعلى.

البحر الأحمر
يشتهر البحر الأحمر بقضاء العطلات وعشاق الرياضات المائية والغواصين، ويتميز بشواطئ طويلة ودرجات حرارة معتدلة على مدار العام، فضلا عن  المدن الساحلية القديمة وقرى الصيد التقليدية ومنتجعات العطلات الحديثة تصطف على سواحلها، بالإضافة إلى الغردقة، ومركز سياحي رئيسي، وتفتخر بالكثير من الحانات والمطاعم وأنشطة العطلات.

محمية رأس محمد الوطنية
من السهل أن تكون واحدة من أرقى المنتزهات الوطنية في مصر، وهي مثالية للمسافرين المتحمسين للغطس والغوص، وتقع محمية رأس محمد الوطنية على البحر الأحمر وتضم بعضًا من أكثر الشعاب المرجانية الملونة في العالم، وتعج بالحياة البحرية، كما يمكن رؤية الدلافين على طول الساحل.

المتحف المصري بالقاهرة
تأسس المتحف المصري عام 1835، ويضم أكثر من 150.000 قطعة أثرية، من بينها التماثيل العتيقة والمومياوات، ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد، بالقرب من الجيزة، في أواخر عام 2022، عندما يحل محل المتحف المصري باعتباره متحف الآثار الأول في البلاد وسيعرض الأشياء التي تم العثور عليها في قبر الفرعون توت عنخ آمون، من بين الاكتشافات الفريدة الأخرى.

وادي الملوك
يقع في مدينة الأقصر وسمي على اسم المقابر الملكية العديدة الموجودة هنا ومن بينها حجرة الدفن الشهيرة للفرعون توت عنخ آمون، والتي ظلت مغلقة حتى اكتشافها.

معبد أبو سمبل
تم بناء هذا المعبد القديم، الذي يتمتع أيضًا بمكانة كبيرة لدى اليونسكو، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، بواسطة فرعون رمسيس الثاني، حيث تم تصميم الموقع كحلقة وصل بين السماء والأرض و إذا اخترت الزيارة، ففكر في السفر بالقارب - فالتجول في المعبد من بحيرة ناصر أمر مميز حقًا.

الهرم المدرج لزوسر
الهرم هو أقدم مبنى حجري في مصر وهو أيضًا الوحيد الذي يحتوي على قاعدة مربعة ويعود تاريخه إلى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد، وقد تم بناؤه خلال المرحلة الأولى من بناء الهرم، ويعد هرم زوسر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، ويقع في قلب مقبرة سقارة، وهي مجمع دفن قديم.

دير سانت كاترين
يقع دير سانت كاترين عند سفح جبل سيناء، وهو من أقدم الأديرة من نوعه في العالم، تأسس في القرن السادس كحصن، وهو اليوم مدرج كموقع للتراث العالمي لليونسكو، نظرًا لأنه لا يزال موطنًا للعديد من الرهبان، يمكن زيارة أجزاء معينة فقط من المبنى.

جبل سيناء
يعد جبل سيناء أحد أهم مواقع الحج في العالم، ويعتبر مقدسًا في العديد من الأديان الكبرى. هنا، وفقًا للكتاب المقدس، تكلم الله مع إبراهيم وقدم لموسى الوصايا العشر، على ارتفاع 2،285 مترًا (7،496 قدمًا)، يعد جبل سيناء صعودًا صعبًا، لكن المناظر بالتأكيد تعوض عن هذا الجهد.

 

دويتشه فيليه الألمانية أهرامات الجيزة وأبو الهول الأقصر دير سانت كاترين البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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