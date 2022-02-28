الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر..تاريخ وريادة».. كلية الدراسات الإسلامية تعقد أول مؤتمراتها الدولية غدًا

كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية

تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في سوهاج بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية مؤتمرها العلمي الدولي الأول بعنوان: «الأزهر الشريف.. تاريخ وريادة»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على مدار يومين.

ويهدف المؤتمر إلى الكشف عن أثر الأزهر الشريف في الحضارة الإسلامية، مع الاهتمام بإبراز الدور المحوري للأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودور علمائه في الإصلاح والتجديد، والتقريب بين المذاهب، وتأثير الأزهر في الحضارة الإنسانية، وتأثره بها، وإبراز دور الأزهر في دعم التعايش السلمي بين الشعوب والتقريب بين الحضارات، مع بيان أثر العلوم التي تدرس بالأزهر في بناء فكر إسلامي معتدل، ودعم التوجه الإصلاحي للأزهر الشريف في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة.

وتتمثل محاور المؤتمر في ستة محاور هي: المنهج الأزهري، الأزهر الشريف ودوره في الحفاظ على التراث، الأزهر الشريف ودوره في الإصلاح والتجديد، وسطية الأزهر وأثرها في دعم التقارب بين التيارات والمذاهب، الدور الوطني والمجتمعي للأزهر عبر العصور، أثر الأزهر الشريف في الحضارة الإنسانية وتأثره بها.

ويعقد المؤتمر في مقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، برئاسة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتورة فاطمة محمد المهدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

كلية الدراسات الإسلامية مؤتمر جولي لكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج أثر الأزهر في الحضارة الإنسانية محمد المحرصاوي الحضارة الإسلامية

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