قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في أوكرانيا.

وأضاف جريفيث أن المدنيون في أوكرانيا هم من يتحملون تداعيات الحرب.

وتابع جريفيث: "استخدام الأسلحة بشكل عشوائي في أوكرانيا يثير قلق الأمم المتحدة".

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة بشأن التطورات في أوكرانيا.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، مساء اليوم الإثنين، إن الدبلوماسية هي الحل الأرجح للأزمة الأوكرانية، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشدد المسؤول الأممى على أنه يجب على جميع الأطراف عدم استخدام الأسلحة الفتاكة في المواقع المدنية في أوكرانيا.

قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا إن مستوى تهديد الأمن الدولي الآن أصبح مساويا لما كان عليه في الحرب العالمية الثانية، أو ربما أعلى.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني - في كلمته خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين - أن السبب وراء الدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة هو أن "مستوى تهديد الأمن الدولي الآن أصبح مساويا لما كان عليه في الحرب العالمية الثانية، أو ربما أعلى بسبب أوامر بوتين بوضع قوة روسيا النووية في حالة تأهب قصوى.

وأشار كيسليتسا إلى أن روسيا تستخدم كل قدراتها العسكرية في هجومها على أوكرانيا، كما أنها تقوم بنشر وحدات من احتياطيها على الحدود الأوكرانية.

وأكد الدبلوماسي الأوكراني ضرورة أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة حازمة في طلبها لروسيا بأن توقف هجومها على أوكرانيا، وفي طلبها من روسيا بأن تنسحب فورا ودون شروط من الأراضي الأوكرانية كافة، وأن تتراجع عن قرارها بالاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك، مضيفا أن على الجمعية العامة أن تكون واضحة فيما يتعلق بانخراط بيلاروسيا في الهجوم الروسي على أوكرانيا.