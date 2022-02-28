الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جريفيث: استخدام الأسلحة بشكل عشوائي في أوكرانيا يثير قلق الأمم المتحدة

مارن جريفيث
مارن جريفيث

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في أوكرانيا.

وأضاف جريفيث أن المدنيون في أوكرانيا هم من يتحملون تداعيات الحرب.

وتابع جريفيث: "استخدام الأسلحة بشكل عشوائي في أوكرانيا يثير قلق الأمم المتحدة".

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة بشأن التطورات في أوكرانيا.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، مساء اليوم الإثنين، إن الدبلوماسية هي الحل الأرجح للأزمة الأوكرانية، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشدد المسؤول الأممى على أنه يجب على جميع الأطراف عدم استخدام الأسلحة الفتاكة في المواقع المدنية في أوكرانيا.

قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا إن مستوى تهديد الأمن الدولي الآن أصبح مساويا لما كان عليه في الحرب العالمية الثانية، أو ربما أعلى.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني - في كلمته خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين - أن السبب وراء الدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة هو أن "مستوى تهديد الأمن الدولي الآن أصبح مساويا لما كان عليه في الحرب العالمية الثانية، أو ربما أعلى بسبب أوامر بوتين بوضع قوة روسيا النووية في حالة تأهب قصوى.

وأشار كيسليتسا إلى أن روسيا تستخدم كل قدراتها العسكرية في هجومها على أوكرانيا، كما أنها تقوم بنشر وحدات من احتياطيها على الحدود الأوكرانية.

وأكد الدبلوماسي الأوكراني ضرورة أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة حازمة في طلبها لروسيا بأن توقف هجومها على أوكرانيا، وفي طلبها من روسيا بأن تنسحب فورا ودون شروط من الأراضي الأوكرانية كافة، وأن تتراجع عن قرارها بالاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك، مضيفا أن على الجمعية العامة أن تكون واضحة فيما يتعلق بانخراط بيلاروسيا في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

مجلس الأمن الدولي أوكرانيا المندوب الروسي الدبلوماسية الأوضاع الإنسانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

وزير التموين: سعر القمح المحلي زاد 100 دولار للإردب

انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسي ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا