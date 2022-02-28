هل يواجه الأمير أندرو اتهامات تحرش واعتداء جنسي جديدة؟

يمكن أن يواجه الأمير أندرو مزيدا من دعاوى الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة بسبب تغيير محتمل في القانون بما في ذلك من امرأة تدعي أنها تعرضت للتحرش من قبل دوق يورك.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية قام دوق يورك البالغ من العمر 62 عاما بتسوية قضية الاغتصاب التي رفعتها ضده فيرجينيا جوفري البالغة من العمر 38 عاما، مقابل مبلغ لم يكشف عنه يعتقد أنه يصل إلى 15 مليون دولار.

وزعمت جوانا سيوبيرج البالغة من العمر 42 عامًا، مرارًا وتكرارًا أن أندرو تحرش بها في عام 2001 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن القانون الأمريكي الذي أقيمت أمامه قضية جوفري التي استمرت لمدة عام لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال بعرض تاريخي عامًا لمقاضاة المعتدين المزعومين على الرغم من قانون التقادم.

وزعمت «جوانا سيوبرج» صاحبة صالون الشعر في فلوريدا وتبلغ من العمر 42 عامًا، أن أندرو تحرش بها جنسيا في عام 2001 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وحتى الآن كانت ستتمكن سيوبرح من مقاضاة الأمير بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم رغم أن قانون الاعتداء الجنسي على الأطفال لا ينطبق عليها وقد مر وقت طويل جدًا.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد الذي يمكن توقيعه ليصبح قانونًا في نيويورك هذا العام سيسمح لضحايا الاعتداء الجنسي على البالغين بتقديم مزاعمهم إلى المحكمة أيضًا، ما يعرض الأمير أندرو للمزيد من قضايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب والتحرش.