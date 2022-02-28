الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يواجه الأمير أندرو اتهامات تحرش واعتداء جنسي جديدة؟

الامير اندرو
الامير اندرو

يمكن أن يواجه الأمير أندرو مزيدا من دعاوى الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة بسبب تغيير محتمل في القانون بما في ذلك من امرأة تدعي أنها تعرضت للتحرش من قبل دوق يورك.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية قام دوق يورك البالغ من العمر 62 عاما بتسوية قضية الاغتصاب التي رفعتها ضده فيرجينيا جوفري البالغة من العمر 38 عاما، مقابل مبلغ لم يكشف عنه يعتقد أنه يصل إلى 15 مليون دولار.

وزعمت جوانا سيوبيرج البالغة من العمر 42 عامًا، مرارًا وتكرارًا أن أندرو تحرش بها في عام 2001 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن القانون الأمريكي الذي أقيمت أمامه قضية جوفري التي استمرت لمدة عام لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال بعرض تاريخي عامًا لمقاضاة المعتدين المزعومين على الرغم من قانون التقادم.

وزعمت «جوانا سيوبرج» صاحبة صالون الشعر في فلوريدا وتبلغ من العمر 42 عامًا، أن أندرو تحرش بها جنسيا في عام 2001 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وحتى الآن كانت ستتمكن سيوبرح من مقاضاة الأمير بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم رغم أن قانون الاعتداء الجنسي على الأطفال لا ينطبق عليها وقد مر وقت طويل جدًا.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد الذي يمكن توقيعه ليصبح قانونًا في نيويورك هذا العام سيسمح لضحايا الاعتداء الجنسي على البالغين بتقديم مزاعمهم إلى المحكمة أيضًا، ما يعرض الأمير أندرو للمزيد من قضايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب والتحرش.

الولايات المتحدة العسكري اطفال التحرش الجنس نيويورك الأمريكي دوق الأمير أندرو فيرجينيا القانون الجديد قضية الاغتصاب الخدمة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

وزير التموين: سعر القمح المحلي زاد 100 دولار للإردب

انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسي ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا