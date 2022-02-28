«بداية الخيط» يحصد جائزة «أفلام ذات أثر» بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أعلنت لجنة تحكيم برنامج «أفلام ذات أثر» بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يختتم فعالياته اليوم جوائز المسابقة.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتب أحمد محمود، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وذهبت جائزة أحسن موضوع لفيلم "حكايتها" إخراج سيد علي من مصر، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "أبواب مكة" إخراج مهند دياب من مصر، كما حصد فيلم "بداية الخيط" إخراج ريم أسامة - مصر، الولايات المتحدة - جائزة أحسن فيلم ذو أثر في المجتمع المدني.

واختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ١٢ فيلماً يمثلون ١٨ دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة". وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"، "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء". ويتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام هي "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، فيلم "أبو صدام" إخراج نادين خان، فيلم "وش القفص" إخراج دينا عبد السلام، فيلم "العودة" تأليف وإخراج سارة الشاذلي. واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان "أفلام ذات أثر في المجتمع المدني"، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي: "خلاص: نساء يعلنّ العصيان"، "أبواب مكة"، "بداية الخيط"، "حكايتها"، "مش بس أمّ"، "يحكى أن"، "Stereotyping"، "نوبي أنا"