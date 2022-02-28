الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الألقاب الجديدة».. سر جولة ويليام وكيت الأخيرة في المملكة المتحدة وخارجها

ويليام وكيت
ويليام وكيت

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أنه عندما يتولى الأمير تشارلز العرش البريطاني ويصبح هو الملك، من المرجح أن يمنح ولي عهده الأمير وليام لقب أمير ويلز التقليدي. 
وتابعت ان استخدام اللقب في العائلة المالكة يمتد لقرون والحامل الحالي له هو الأمير تشارلز، حيث يعد الشخص الحادي والعشرون الذي يحمل هذا اللقب.

وأضافت انه كزوجة للأمير وليام فان كيت ميدلتون من المرجح أن تُعرف دوقة كامبريدج باسم أميرة ويلز عندما يُمنح ويليام اللقب، ويمكن تفسير الجولة الرئيسية التي قام بها الثنائي في المملكة المتحدة وخارجها بأنها استعداد للثنائي الملكي الاكثر شهرة وشعبية في العالم لتولي أدوراهما الملكية المستقبلية.
وأوضحت أنه بعد سلسلة زيارات خارجية، يستعد الثنائي الملكي ويليام وكيت لزيارة أبيرجافيني وبلينافون وستكون زيارتهما الأولى إلى مزرعة بانت فارم ، وهي مزرعة ماعز ، قبل زيارة سوق أبيرجافيني لمعرفة مدى أهمية الموردين المحليين للمجتمعات الريفية.
وتابعت أنه بالتوافق مع مخططات ال كامبريدج الخيرية سيزور ويليام وكيت أيضًا بلينافون هوب، وهو مركز شبابي يركز على المجتمع ويساعد على دعم أكثر من 600 شاب في المنطقة المحلية.
وأكدت الصحيفة انه يمكن النظر إلى زيارة كيت وويليام إلى ويلز هذا الأسبوع على أنها محاولة لتعزيز الوجود العام للزوجين في ويلز.
وتولى ويليام وكيت أدوار ملكية اكبر بعد الوعكة الصحية التي اصابت الملكة اليزابيث الثانية في شهر اكتوبر من العام الماضي ونصيحة الاطباء لها بعدم ممارسة اي مهام عمل شاقة، وبعدها اصابتها بفيروس كورونا بالاضافة الى تنحي الامير اندرو عن واجباته الملكية بسبب قضية الاعتداء الجنسي التي أقيمت ضده في الولايات المتحدة الأمريكية وتخلي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن ادوارهم الملكية ما منح تشارلز وكاميلا وويليام وكيت ادوار ملكية اكبر.

كيت ميدلتون المملكة المتحدة المستقبل اطباء مركز شباب مخططات دوقة كامبريدج ويليام وكيت الأمير وليام الاعتداء كامبريدج أميرة ويلز جولة الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

انخفاض الحرارة وتحذيرات من اضطراب الجو.. حالة الطقس الأيام المقبلة

عضو بالوفد الروسى: الجولة القادمة من المحادثات مع أوكرانيا خلال أيام

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

السودان يؤكد ضرورة التوصل لتفاهمات بشأن مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا