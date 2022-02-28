«الألقاب الجديدة».. سر جولة ويليام وكيت الأخيرة في المملكة المتحدة وخارجها

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أنه عندما يتولى الأمير تشارلز العرش البريطاني ويصبح هو الملك، من المرجح أن يمنح ولي عهده الأمير وليام لقب أمير ويلز التقليدي.

وتابعت ان استخدام اللقب في العائلة المالكة يمتد لقرون والحامل الحالي له هو الأمير تشارلز، حيث يعد الشخص الحادي والعشرون الذي يحمل هذا اللقب.

وأضافت انه كزوجة للأمير وليام فان كيت ميدلتون من المرجح أن تُعرف دوقة كامبريدج باسم أميرة ويلز عندما يُمنح ويليام اللقب، ويمكن تفسير الجولة الرئيسية التي قام بها الثنائي في المملكة المتحدة وخارجها بأنها استعداد للثنائي الملكي الاكثر شهرة وشعبية في العالم لتولي أدوراهما الملكية المستقبلية.

وأوضحت أنه بعد سلسلة زيارات خارجية، يستعد الثنائي الملكي ويليام وكيت لزيارة أبيرجافيني وبلينافون وستكون زيارتهما الأولى إلى مزرعة بانت فارم ، وهي مزرعة ماعز ، قبل زيارة سوق أبيرجافيني لمعرفة مدى أهمية الموردين المحليين للمجتمعات الريفية.

وتابعت أنه بالتوافق مع مخططات ال كامبريدج الخيرية سيزور ويليام وكيت أيضًا بلينافون هوب، وهو مركز شبابي يركز على المجتمع ويساعد على دعم أكثر من 600 شاب في المنطقة المحلية.

وأكدت الصحيفة انه يمكن النظر إلى زيارة كيت وويليام إلى ويلز هذا الأسبوع على أنها محاولة لتعزيز الوجود العام للزوجين في ويلز.

وتولى ويليام وكيت أدوار ملكية اكبر بعد الوعكة الصحية التي اصابت الملكة اليزابيث الثانية في شهر اكتوبر من العام الماضي ونصيحة الاطباء لها بعدم ممارسة اي مهام عمل شاقة، وبعدها اصابتها بفيروس كورونا بالاضافة الى تنحي الامير اندرو عن واجباته الملكية بسبب قضية الاعتداء الجنسي التي أقيمت ضده في الولايات المتحدة الأمريكية وتخلي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن ادوارهم الملكية ما منح تشارلز وكاميلا وويليام وكيت ادوار ملكية اكبر.