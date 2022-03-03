الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

كيف تؤمن مصر احتياجاتها من السلع الاستراتيجية؟ (إنفوجراف)

القمح
القمح

تحرص الدولة على تأمين مخزون كافي من السلع الاستراتيجية لاسيما بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ تبذل الحكومة جهود ضخمة في توفير السلع المحلية والتمويل اللازم لها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه يجري متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ فى أسعار السلع الأساسية أولًا بأول.

ويسعى مجلس الوزراء لتأمين الأسواق المحلية، إذ يتابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدى توافر السلع الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي بالإضافة إلى موقف استقرار الأسواق المحلية، من خلال التنسيق مع المسئولين فى البنك المركزى ووزارتى التموين والمالية، والوزارات والجهات المعنية.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول التي تستورد منهم مصر القمح، وذلك وفق البيانات الرسمية المعلنة في عام 2021.

انخفاض معدلات استيراد مصر من القمح

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.

وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%.

روسيا وأوكرانيا تتصدران قائمة الدول الموردة للقمح

وتأتي روسيا على رأس الدول التي تستورد منها مصر القمح وذلك خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح، وذلك وفق البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أما أوكرانيا فقد جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10,7%، ثم رومانيا بقيمة 407.7 مليون دولار، وبكمية 387.2 ألف طن بنسبة 6,2%، ومن ثم أستراليا بقيمة 105,5 مليون دولار، وبكمية 190.2 ألف طن بنسبة 3,1%، خلال أول 11 شهر من عام 2021.

ثم فرنسا 63,8 مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة 1%، ثم ليتوانيا بقيمة 16,9 مليون دولار، وبكمية 61 ألف طن بنسبة 1%، ثم مالديف بقيمة 3,6 مليون دولا، وبكمية 20 طن، ثم كندا بقيمة 1.8 مليون دولار، وبكمية 517 ألف طن بنسبة 8,5%، ثم الصين 843,2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن بنسبة 0,05%، وأخيراً كوريا الجنوبية 280.6 ألف دولار، وبكمية 100 طن.

السلع الاستراتيجية السلع المحلية الأزمة الروسية الأوكرانية الأسواق المحلية القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

الحكومة: لا يوجد نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

وزير الدفاع يكرّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (صور)

السكة الحديد: تشديد الإجراءات الاحترازية داخل محطات الوجه البحرى والقبلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس