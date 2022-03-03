كيف تؤمن مصر احتياجاتها من السلع الاستراتيجية؟ (إنفوجراف)

تحرص الدولة على تأمين مخزون كافي من السلع الاستراتيجية لاسيما بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ تبذل الحكومة جهود ضخمة في توفير السلع المحلية والتمويل اللازم لها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه يجري متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ فى أسعار السلع الأساسية أولًا بأول.

ويسعى مجلس الوزراء لتأمين الأسواق المحلية، إذ يتابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدى توافر السلع الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي بالإضافة إلى موقف استقرار الأسواق المحلية، من خلال التنسيق مع المسئولين فى البنك المركزى ووزارتى التموين والمالية، والوزارات والجهات المعنية.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول التي تستورد منهم مصر القمح، وذلك وفق البيانات الرسمية المعلنة في عام 2021.

انخفاض معدلات استيراد مصر من القمح

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.

وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%.

روسيا وأوكرانيا تتصدران قائمة الدول الموردة للقمح

وتأتي روسيا على رأس الدول التي تستورد منها مصر القمح وذلك خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح، وذلك وفق البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أما أوكرانيا فقد جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10,7%، ثم رومانيا بقيمة 407.7 مليون دولار، وبكمية 387.2 ألف طن بنسبة 6,2%، ومن ثم أستراليا بقيمة 105,5 مليون دولار، وبكمية 190.2 ألف طن بنسبة 3,1%، خلال أول 11 شهر من عام 2021.

ثم فرنسا 63,8 مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة 1%، ثم ليتوانيا بقيمة 16,9 مليون دولار، وبكمية 61 ألف طن بنسبة 1%، ثم مالديف بقيمة 3,6 مليون دولا، وبكمية 20 طن، ثم كندا بقيمة 1.8 مليون دولار، وبكمية 517 ألف طن بنسبة 8,5%، ثم الصين 843,2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن بنسبة 0,05%، وأخيراً كوريا الجنوبية 280.6 ألف دولار، وبكمية 100 طن.