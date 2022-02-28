8 سيارات كسح تدخل أسطول «مياه وصرف صحي القناة»

تفقّد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، اليوم الإثنين، اصطفاف عدد من السيارات الجديدة التي أضيفت لأسطول السيارات والمعدات بشركة محافظات القناة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح عصمت أنه في إطار جهود الشركة لمواجهة موسم السيول والأمطار تم تدعيم أسطول معدات الشركة بـ8 سيارات كسح مياه سعة 10 م3.

وأشار إلى تدعيم الأسطول الميكانيكي للشركة في الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها 12 سيارة كسح سعة 10م3، وسيارة نقل أسطوانات كلور مزودة بونش، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحي بقطاعات الشركة الثلاث والاستفادة منها في أعمال التطهير والتعقيم التي تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لأعمال الإصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم السيول والأمطار.