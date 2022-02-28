الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

8 سيارات كسح تدخل أسطول «مياه وصرف صحي القناة»

الجولة
الجولة

تفقّد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، اليوم الإثنين، اصطفاف عدد من السيارات الجديدة التي أضيفت لأسطول السيارات والمعدات بشركة محافظات القناة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح عصمت أنه في إطار جهود الشركة لمواجهة موسم السيول والأمطار تم تدعيم أسطول معدات الشركة بـ8 سيارات كسح مياه سعة 10 م3.

وأشار إلى تدعيم الأسطول الميكانيكي للشركة في الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها 12 سيارة كسح سعة 10م3، وسيارة نقل أسطوانات كلور مزودة بونش، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحي بقطاعات الشركة الثلاث والاستفادة منها في أعمال التطهير والتعقيم التي تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لأعمال الإصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم السيول والأمطار.

عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف محافظات القناة السيارات الجديدة مياه الشرب والصرف الصحي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

فيفا: استبعاد روسيا من كأس العالم 2022

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

حقيقة استضافة السياح الروس والأوكران في الفنادق مجانا

بتوجيهات رئاسية.. نقل الفنان سمير صبرى إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى

إحنا سَندك.. المصريون بالخارج يقدمون ملحمة لمساعدة الفارين من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا