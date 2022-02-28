مؤشرات أولية في انتخابات المحامين بطنطا.. «خليل» يتقدم على أقرب منافسيه

أظهرت المؤشرات شبه النهائية، في انتخابات نقابة المحامين بغرب طنطا التي أجريت اليوم، بعد فرز غالبية صناديق الإقتراع، في 12 لجنة فرعية عن تقدم كبير للمرشح محمد خليل عن أقرب منافسيه على المنصب، فرج سعيد بأكثر من 100 صوت.



وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا، برئاسة المستشار الدكتور رضا محمد جعفر، عملية الفرز تمهيداً لإعلان النتيجة.

وأكدت مصادر حصول المحامي محمد خليل على 990 صوتاً، بفارق أكثر من 100 صوت عن أقرب منافسيه النقيب السابق فرج سعيد فرج الذي حصل على 874 صوتا.



وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بغرب طنطا، قد انتهت من عملية فرز الأصوات، في مختلف اللجان البالغ عددها 12 لجنة موزعة على المحاكم التابع لغرب طنطا، وتم تجميع الأصوات الصحيحة واستبعاد الأصوات الباطلة، وبلغت نسبة التصويت 35%.

وكانت قد أغلقت في الخامسة مساء اليوم، عملية التصويت في انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا بمحافظة الغربية، لاختيار نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب الراحل جلال شلبي والذي توفى منذ 3 أشهر.



وتنافس على منصب نقيب المحامين بغرب طنطا كلا من النقيب السابق فرج سعيد فرج عبد العزيز، ومحمد خليل فتحي رزق أمين عام النقابة في المجلس الحالي، وعماد حامد من محامين محكمة بسيون، وهشام رضا حسان من محامين محكمة كفرالزيات، ومحمد عبد الفتاح جُنح من محامين محكمة السنطة، ومنال الخضر من محامين محكمة طنطا.