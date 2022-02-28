«أمن القاهرة» يضبط عنصرًا إجراميًا بسلاح نارى فى حلوان

ألقى ضباط قسم شرطة حلوان القبض على عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري بدائرة القسم.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث حلوان، تم الاشتباه في أحد الأشخاص يدعى "م. ح"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بشارع منصور، دائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملي وطلقة من ذات العيار، واصطحبت القوة المتهم لديوان القسم.

وبمواجهته أمام الأجهزة الأمنية، اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.