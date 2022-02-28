الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد اكتشاف بقايا قلعتين.. «آثار سيناء»: «تل الكدوة» أهم مواقع العمارة العسكرية المصرية

احد الابار المكتشفة
احد الابار المكتشفة

قال الدكتور هشام حسين مدير عام آثار سيناء إن منطقة «تل الكدوة» التي تم العثور فيها على آبار مياه ترجع للعصور الفرعونية، وهي أحد أهم مواقع العمارة العسكرية المصرية خلال عصر الأسرة السادسة والعشرون (العصر الصاوي) بشمال سيناء، حيث كشفت البعثة المصرية عن بقايا قلعتين بالمكان تؤرخ أحداهما بعصر الملك بسماتيك الأول.

وأشار «حسين» إلى أن «حورس الحربي» من أقدم الطرق في سيناء ويربط بين مصر وفلسطين بطول 220كم، وعرف في النصوص المصرية الفرعونية منذ عصر الدولة القديمة باسم «طريق حورس» ويعتبر نقش الملك سيتي الأول بمعبد الكرنك هو المصدر الرئيسي الذي يشير إلى وجود سلسلة من القلاع العسكرية وآبار المياه بطول الطريق، حيث صور نقش الملك سيتي الأول أمام كل قلعة من قلاع طريق حورس بئر مياه، وأطلق المصريون القدماء خلال عصر الدولة الحديثة تسميات محددة على كل قلعة وبئر مياه من آبار طريق حورس الحربي القديم.

وأشارت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إلى أن نتائج أعمال حفائر البعثة داخل الحصن، كشفت عن أحد المخازن الذي يبلغ طوله حوالي 12م وعرض 4 أمتار، وفي منتصفه يوجد عدد من الأواني الفخارية تم وضعها فوق بعضها البعض وكانت تستخدم كمصارف للمياه وهذه الطريق معروفة ومتداولة خلال العصر الصاوي.

كما عثرت البعثة على بقايا أفران من منتصف العصر الصاوي، يرجح أنها ورشة لصهر خام النحاس؛ حيث تم العثور على أجزاء من سبائك النحاس على أشكال دائرية، بالإضافة إلى أجزاء من منفاخ من الفخار كان يستخدم في عمليات الصهر.

آثار سيناء تل الكدوة العمارة العسكرية سيناء حورس الحربي المصرية الفرعونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

فيفا: استبعاد روسيا من كأس العالم 2022

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

حقيقة استضافة السياح الروس والأوكران في الفنادق مجانا

بتوجيهات رئاسية.. نقل الفنان سمير صبرى إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى

إحنا سَندك.. المصريون بالخارج يقدمون ملحمة لمساعدة الفارين من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا