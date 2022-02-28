بعد اكتشاف بقايا قلعتين.. «آثار سيناء»: «تل الكدوة» أهم مواقع العمارة العسكرية المصرية

قال الدكتور هشام حسين مدير عام آثار سيناء إن منطقة «تل الكدوة» التي تم العثور فيها على آبار مياه ترجع للعصور الفرعونية، وهي أحد أهم مواقع العمارة العسكرية المصرية خلال عصر الأسرة السادسة والعشرون (العصر الصاوي) بشمال سيناء، حيث كشفت البعثة المصرية عن بقايا قلعتين بالمكان تؤرخ أحداهما بعصر الملك بسماتيك الأول.

وأشار «حسين» إلى أن «حورس الحربي» من أقدم الطرق في سيناء ويربط بين مصر وفلسطين بطول 220كم، وعرف في النصوص المصرية الفرعونية منذ عصر الدولة القديمة باسم «طريق حورس» ويعتبر نقش الملك سيتي الأول بمعبد الكرنك هو المصدر الرئيسي الذي يشير إلى وجود سلسلة من القلاع العسكرية وآبار المياه بطول الطريق، حيث صور نقش الملك سيتي الأول أمام كل قلعة من قلاع طريق حورس بئر مياه، وأطلق المصريون القدماء خلال عصر الدولة الحديثة تسميات محددة على كل قلعة وبئر مياه من آبار طريق حورس الحربي القديم.

وأشارت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إلى أن نتائج أعمال حفائر البعثة داخل الحصن، كشفت عن أحد المخازن الذي يبلغ طوله حوالي 12م وعرض 4 أمتار، وفي منتصفه يوجد عدد من الأواني الفخارية تم وضعها فوق بعضها البعض وكانت تستخدم كمصارف للمياه وهذه الطريق معروفة ومتداولة خلال العصر الصاوي.

كما عثرت البعثة على بقايا أفران من منتصف العصر الصاوي، يرجح أنها ورشة لصهر خام النحاس؛ حيث تم العثور على أجزاء من سبائك النحاس على أشكال دائرية، بالإضافة إلى أجزاء من منفاخ من الفخار كان يستخدم في عمليات الصهر.