الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق منزل فى إسنا.. والمعمل الجنائى يحدد السبب

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الحليلة بمدينة إسنا، ما أسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل.

وأكد التقرير المبدئي أن سبب الحريق  ماس كهربائي بالمنزل دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر بلاغاً بنشوب حريق بمنزل المواطن “أ. ي”، 45 سنة، مقيم بقرية الحليلة.

وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الحريق، وتم على الفور الدفع بعدد 3 سيارة إطفاء لموقع الحريق، وتم إخماد الحريق بحضور رجال الشرطة ورجال الإسعاف، حيث تمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر بالأرواح، حيث أسفر الحريق على إتلاف المنزل بالكامل والمكون من 2 طابق، وتم عمل محضر وتشكيل لجنة من إدارة التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمجلس مدينة إسنا لحصر التلفيات بالمنزل، وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

الحماية المدنية الأقصر حريق محتويات المنزل التقرير المبدئي سبب الحريق ماس كهربائي

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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