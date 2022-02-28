الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة عقارات متعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها «صور»

ازاله العقارات المتعارضه
ازاله العقارات المتعارضه مع مسار محور الفريق كمال عامر

واصلت أجهزة محافظة الجيزة، إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر، بعد تعويض قاطنيها ببولاق الدكرور، في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية، وكذا ربط العديد من القطاعات الحيوية.
 

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وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن مجهودات إزاله العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر «ترعه الزمر سابقا»، مستمرة وقامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور باستكمال إزالة العقارات المتعارضة بمنطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب، بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية.

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كان شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين. 

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وتابع «راشد» مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 4 حالات تعديات بالبناء المخالف خارج زمام أبوغالب فى المهد بمساحة كلية 675 م2، إلى جانب مصادرة المضبوطات بالموقع والتي شملت 5 طن أسمنت و2 طن تسليح وكميات من الطوب والأخشاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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