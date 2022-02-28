الأنبا «عمانوئيل» يترأس القداس الإلهى بـ«رعية القديس يوسف» فى الغردقة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس أمس الأحد، صلاة القداس الإلهي، وذلك في كنيسة رعية القديس يوسف بالغردقة.

وشارك نيافته في الصلاة القمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة، ووكيل مطرانية طيبة بمحافظة البحر الأحمر، وبحضور راهبات قلب يسوع المصريات، وشعب الرعية.

وخلال القداس، وجه نيافته كلمة لشباب الرعية، مشجعًا إياهم على التمسك بالحياة المسيحية، والترابط فيما بينهم، والمشاركة الفعالة بالرعية، والإصغاء لصوت الله في اختبارات حياتهم، علمًا بأن عددًا كبيرًا من شباب رعية الغردقة، كانوا قد شاركوا في مؤتمر الشباب الإيبارشي، الذي أقيمت فعالياته خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، زار نيافة الأنبا عمانوئيل، بصحبة القمص يؤانس أديب الجهات الأمنية بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة رئيس مجلس مدينة سفاجا، سيادة اللواء ياسر شعبان، ومعاونيه.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، اليوم الاثنين، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

وتكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ تُقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.