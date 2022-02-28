حجز عاطل سرق سيدة بالإكراه بمدخل العقار التى تسكن فيه بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم الاثنين حجز متهم ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية وذلك على خلفية إتهامه بتتبع سيدة وسرقة حقيبتها من داخل مدخل العقار التى تسكن فيه بمنطقة المرج.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم تتبع سيدة أثناء عودتها من أحد الأسواق وقام بتهديدها بسلاح أبيض بمدخل العقار التى تسكن فيه واستولى على حقيبتها وهاتفها المحمول.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم عاطل بسرقة حقيبتها وهاتفها المحمول وتهديدها بالسلاح الأبيض بمدخل العقار التى تسكن فيه بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات والسلاح الأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.