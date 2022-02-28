انتهاء المحادثات الروسية - الأوكرانية في بيلاروسيا دون نتائج

انتهت مساء اليوم الإثنين، جولة المحادثات الروسية - الأوكرانية قرب الحدود البلاروسية دون نتائجٍ تُذكر، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده "معنية ومهتمة" بالانخراط في المفاوضات مع كييف.

وقال ميدينسكي، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوفد الذي أعدته موسكو للمفاوضات في بيلاروسيا "مستعد للتفاوض المتواصل إلى حين التوصل إلى توافق مع كييف".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه "يجب أن يكون في مصلحة الجانبين معًا".

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخائيلو بودولياك لـ"رويترز" في رسالة نصية، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت بالفعل، في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن "الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية".

ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل بودولاك، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.