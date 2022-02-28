رئيس مدينة سيوة يشيد بدور مبادرة «أعرف بلدك» للتعريف بالواحة

أشاد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، بمبادرة «أعرف بلدك» التي تساهم في إلقاء الضوء على واحة سيوة من خلال الرحلات التى تنظم للواحة.

وقالت دعاء موسى مؤسسة مبادرة اعرف بلدك في بيان، إنه يتم استهداف التعريف بالمناطق المتميزة بمصر وفي مقدمتها واحة سيوة، موضحة إن الرحلة للواحة تضمنت زيارة بحيرات الملح، وكهف الملح، ومنطقة جبل الدكرور، وقلعة شالي، وجزيرة فطناس، وجبل الموتى، ومتحف البيت السيوى.



ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة سيوة على دور المبادرة في التعريف بسيوة، مستمعا إلى انطباع زوار الواحة والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة سيوة والتعرف على ثقافتها وتاريخها، متطلعين إلى تكرار الزيارة خلال الفترة المقبلة.



وكان قد تفقد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال تنفيذ مبادرة سيوة بتتكلم أخضر بحضور أحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة ومحمد عمران جيرى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة.





وأكد الدكتور كريم محروس منسق المشروع، أن المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالوعى البيئي، مضيفًا أن المبادرة تنفذ بالتكامل بين جمعية التنمية الفكرية والبيئية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ولجنة البيئة بنوادى الروتاري وجمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة.





وأوضح الدكتور كريم محروس منسق المشروع، إن البرنامج يهدف لرفع الوعى البيئى في المناطق السياحية، حيث انطلق البرنامج في مدينة سيوة تحت عنوان «سيوة بتتكلم أخضر»، حيث يستهدف البرنامج تدريب الأطفال على مفاهيم الحفاظ على البيئة وسبل نقل الوعي.