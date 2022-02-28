الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم توكتوك فى شجرة بمركز ههيا بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصين منذ قليل، فى وقوع حادث تصادم توك توك بشجرة، بدائرة مركز ههيا، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية، اخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم توك توك بشجرة، بطريق  “ ههيا -التل الأحمر”، مما أسفر عنه إصابة “أحمد.ال.ص”، 22 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، و “أحمد.م.ح” 23 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، كلاهما مقيم ههيا، بمحافظة الشرقية.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى ههيا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق متصل، أصيب 10 أشخاص، فى وقوع حادث تصادم سيارة نقل، بميكروباص، فى طريق مدينة العبور، دائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا، بإصابة 10 أشخاص فى وقوع حادث تصادم سيارة نقل، بسيارة ميكروباص، فى الطريق الأوسطى، اتجاه مدينة العبور، أمام مصنع 200 الحربى.

و تبين إصابة كل من “ م.ر”، 26 سنة، مقيم منيا القمح، بكدمات منفرقة بالجسم، و “.مع.ال”29 سنة مقيم منيا القمح، بكدمات باليد والصدر، و “ع.ر.م"، 26 سنة، مقيم مشتول السوق، بكدمات بالساق اليسرى، و “ ح.ر.ب”، 30 عام، مقيم مشتول السوق، بخلع فى الضلع السادس من الجهة اليسرى، و “ ح.م.ح” 28 عام، مقيم مشتول السوق، بكدمات بالركبة اليسرى، و “م.ع.ال”، 28 عام، مقيم منيا القمح، بكدمة بالقدم اليمنى، و “س.ش.م” 50 نة مقيم منيا القمح بكدمة بالساق اليمنى، و “ م.إ.د”، 47 سنة، مقيم منيا القمح بكدمات بالرأس و كدمة بالقدم اليمنى، “ه.أ.ش”، 47 سنة، مقيم منيا القمح، بكدمة فى القدم اليمنى، و “ أ.ك.ج”، 26 عام، مقيم منيا القمح، بكدمات فى الركبة اليمنى ".

محافظة العلاج السوق تصادم امن الشرقية ميكروباص توك توك المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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