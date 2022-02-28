ندوة دينية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج بمعهد بوش الإبتدائي ببني سويف

نظمت معاهد محافظة بني سويف الأزهرية، اليوم الإثنين، عددا من الفعاليات والاحتفالات والتي شملت ندوات دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تحت شعار "الإسراء والمعراج معجزة وآية من آيات الله الكبرى"، وذلك بهدف نشر الوعي لدى طلاب وطالبات الأزهر الشريف، وذلك خلال طابور الصباح والإذاعة المدرسية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات دينية بمشاركة رجال الوعظ.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد محمد الطيب بديوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية.

وفي ذلك الإطار نظم معهد بوش الإبتدائي الجديد بإشراف شيخ المعهد عبد العال سيد عبد العال، ندوة دينية تحت شعار "الإسراء والمعراج معجزة وآية من آيات الله الكبرى"، بحضور عدد من تلاميذ المعهد وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف منهم الشيخ حسن الحاجري، والشيخ شعبان العجمي بإدارة الوعظ، والشيخ عصام ضياء بإدارة الأوقاف.



وافتتحت الندوة بقراءة القرآن محمد حسن الحاجري، ثم كلمات مشايخ الوعظ بالأزهر الشريف والأوقاف احياء لذكرى الإسراء والمعراج.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والذي تم إنشاؤه ، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية، تيسيرا على المواطنين ودعم الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الخدمية.

حيث تابع المحافظ سير العمل بالمركز ،واستمع لشرح موجز عن كيفية العمل داخل الأقسام المختلفة بإدارات الديوان،والتعرف على النظام الرقمي الجديد الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط،ومتابعة آلية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض عن كيفية التواصل مع المواطنين وانجاز الأعمال ومستوى التغيير في مستوى الخدمات ، وذلك في اطار خطة الدولة للحوكمة والتحول الرقمي لدعم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل معاملاتهم الحكومية التي تتعلق بجوانب معيشتهم الأساسية.