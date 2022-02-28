بروتوكول تعاون بين حزب الجيل ومركز التدريب المهني ببشاير الخير بالإسكندرية

قام اليوم وفد من حزب الجيل الديموقراطي بقيادة عمر عوض مساعد رئيس الحزب، والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، بعمل زيارة ميدانية لمركز التدريب والتشغيل المهني ببشاير الخير والذي يعمل بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كمنظومة تدريب متكاملة لتأهيل الشباب لسوق العمل، ويعمل تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ، و مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال التي تقوم بجهد كبير لتوفير المناخ وجميع السبل المادية والمعنوية لخلق جيل واعي ومتمكن يعتمد عليه سوق العمل.



ضم وفد حزب الجيل الديموقراطي عدة قيادات من أمناء الأمانة العامة والدوائر، منهم أيمن درويش، الأمين المساعد وأمين التنظيم، و طارق قباري، الأمين المساعد ، والمستشار صبحي جرجس، امين دائرة المنتزة ، والزهراء أحمد أمينة المرأة بالمحافظة، وفاروق النشار أمين العمال، ومحمد السيد أمين الشباب، وأحمد الشيخ أمين دائرة الرمل ، ومحمد القبيصي رئيس قطاع دائرة العامرية وليلى بدران مساعد رئيس اللجنة الاجتماعية.



وتفقد الوفد في جولته داخل مركز التدريب، حيث اوضح محمد طلعت المدير التنفيذي للمركز، هدف الكيان والذي حققه خلال ثلاث سنوات حيث ساعد المركز في تأهيل على كبير من الشباب من الجنسين للالتحاق بسوق العمل ، وتم زيارة جميع ورش التدريب ومنها، ورشة تصليح السيارات وصناعة وصيانة الثلاحات وأجهزة التكييف، وورش تصنيع الجلود وصناعة الموكيت اليدوي، وورشة الخياطة والنجارة واللحام تحت الماء.



ومن جانبه اكد عمر عوض، مساعد رئيس الحزب وأمين الإسكندرية، أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الحزب والمركز ، حيث يساعد الحزب في ترشيح الشباب الذي يحتاج لفرصة عمل وفي نفس الوقت يوفر لهم فرص عمل بعد التدريب في بعض المؤسسات والشركات.



وأشاد "عوض" بهذا الصرح التدريبى المتميز الذى يعمل على توفير عمالة متخصصة للضخ بهم فى سوق العمل للحد من البطالة خاصة أن جميع خدمات المركز تقدم بالمجان وذلك من ضمن مشروع حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى اهتم به شخصيا رئيس الجمهورية وبعدة ملفات تهدف إلى بناء الإنسان خاصة أيضا أن المركز يفتح أبوابه للأطفال أبناء بشاير الخير والمناطق المجاورة لتنمية مواهبهم وغرس فيهم القيم و حب الوطن والحث على العمل من أجل رفعة شأن الوطن.