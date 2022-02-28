«قوى عاملة سوهاج» تعقد 5 دورات تدريبية ضمن مشروع «مهارتك أساس مهنتك»

تعقد مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، تحت إشراف محمد سعفان وزير القوى العاملة وبرئاسة الدكتور هشام أحمد ابوزيد وكيل الوزارة بسوهاج، 5 دورات تدريبية يتم تنفيذها حاليا في مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا التابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل ويتم التدريب عليها لخفض معدلات البطالة.



وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إن المديرية استقبلت وفداً من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة يضم المهندس وائل قطب، وسعيد مصطفي، ونصر إبراهيم لمتابعة سير عملية التدريب في مراكز التدريب المهني الثلاث، حيث تفقدوا دورتين بمركز التدريب المهني بسوهاج، الأولى للخياطة والتفصيل والثانية للتبريد والتكييف، فضلا عن دورتين بمركز طهطا، للخياطة والتفصيل وصيانة أجهزة المحمول، وفي مركز حي الكوثر، دورة الخياطة والتفصيل.

- ضرورة ربط المهن التي يتم التدريب عليها بوسائل التكنولوجيا الحديثة





واستمع وفد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة إلي المتدربين في الدورات الخمس ومدي استفادتهم من التدريب، وضرورة ربط المهن التي يتم تدريبهم عليها بوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تم تجهيز الورش بها من شاشات عرض وأجهزة تابلت مرتبطة بالانترنت .



وأبلغ مدير المديرية المتدربين رسالة وزير القوي العاملة للمتدربين، بضرورة الاستفادة القصوي من التدريب ومساعدتهم بعد انتهاء التدريب في فتح مشروعات صغيرة، في المهن التي يحتاجها سوق العمل أو الالتحاق بفرص العمل التي توفرها المديرية .



وحضر الزيارة من المديرية كل من أشرف كمال مدير عام الرعاية، وإلهام السيد مدير عام شئون المناطق، وعلاء أبو طالب مدير إدارة التدريب المهني، وأحمد يمني مدير مركز سوهاج، ووحيد نعيم مدير مركز طهطا، وأحمد زيدان مدير مركز الكوثر .