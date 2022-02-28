الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي التباطؤ في تقديم المساعدات لأوكرانيا

بن والاس
بن والاس

نفى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الإثنين، تباطؤ المملكة المتحدة في تقديم المساعدات والدعم لأوكرانيا، لافتًا إلى أنه بلاده كانت في المقدمة ولكن الدول الأوروبية الأخرى كان يمكن أن تكون أسرع للانضمام إلى حزم المساعدات .
وأشار والاس - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أذاعتها في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أن الحكومة تتابع الوضع باستمرار، وأن الاستعداد النووي للمملكة المتحدة "يظل مرتفعا للغاية"، ولم يستبعد شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهجوم نووي معربا عن اعتقاده بأنه فعل الكثير من الأشياء غير المنطقية مؤخرًا.
ولفت وزير الدفاع، إلى أن هناك "طرقا أفضل" لمساعدة أوكرانيا من السفر للانضمام إلى القتال، لأولئك الذين ليس لديهم خبرة عسكرية في المملكة المتحدة، قائلا -تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية ليز تروس أمس الأحد، بشأن دعم أي شخص يرغب في السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال- "إذا كنت حريصا على المساعدة وأنت مواطن بريطاني، تعال وانضم إلى قواتنا المسلحة".

الدفاع البريطاني أوكرانيا المملكة المتحدة

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