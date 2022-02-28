إصابة 8 عمال في حادث تصادم بالمنوفية

أصيب اليوم 8 عمال فى حادث تصادم سيارة أجرة على طريق كفر دواد - السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 8 أشخاص إثر حادث في مركز السادات، وعلي الفور تم الدفع بقوة أمنية إلي مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل جميع المصابين البالغ عددهم 8 أشخاص، إلي مستشفيي السادات العام، واستقبلهم الأطباء في المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.