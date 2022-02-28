الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من ‏أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص بسبب تسرب غاز بأسيوط

تسرب غاز
تسرب غاز

أصيب 4 أشخاص من ‏أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز طبيعي بمسكنهم بمنطقة الوليدية، بمحافظة أسيوط.

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم بركات أحمد بركات، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز طبيعي بمسكنهم، وبالانتقال‏ والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين إصابة كل من «ا. ب» 26 سنة، و«ش. ش» 20 سنة، و"ب. أ" 4 سنوات، و"ل. ا" 3 سنوات.

ودلت التحريات على إصابتهم باختناق وإغماء نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية غاز طبيعى الإسعاف الداخلية أمن اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

شعبة المعادن الثمينة: الحروب والأزمات تؤكد أن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن

رئيس الوزراء: الزيادة السكانية خفّضت نصيب الفرد من المياه لـ550 مترًا مكعبًا

بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر تقنيات طب الأسنان الدولي بمشاركة جامعة جنوا الإيطالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»