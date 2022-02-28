من ‏أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص بسبب تسرب غاز بأسيوط

أصيب 4 أشخاص من ‏أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز طبيعي بمسكنهم بمنطقة الوليدية، بمحافظة أسيوط.

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم بركات أحمد بركات، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز طبيعي بمسكنهم، وبالانتقال‏ والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين إصابة كل من «ا. ب» 26 سنة، و«ش. ش» 20 سنة، و"ب. أ" 4 سنوات، و"ل. ا" 3 سنوات.

ودلت التحريات على إصابتهم باختناق وإغماء نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.