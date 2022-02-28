الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس ومطران ابو قرقاص يسيمان طقس رسامة كاهنان جدد في كنيسة طوه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس السيامة الكهنوتية للأبوين شربل وديع، ويوسف غالي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بطوه.

وشارك في الصلاة والاحتفال نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوى رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات من الرهبانيات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الكنيسة الانجيلية بطوه، وشعب الرعية.

شارك أيضًا ممثلو كنائس الإيبارشية، وأسرتا الكهنة المرتسمين. تضمن القداس الإلهي الكلمة الروحية من صاحب النّيافة بعنوان "الكهنوت ورسالة الكاهن". واختتم القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من صاحبي النّيافة مع الأبوين المرتسمين.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مدرسة الراعي الصالح ٢، التابعة للإيبارشية.

واطمئن نيافته على سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما أجرى محادثات مع الطلاب، لمناقشة احتياجاتهم، ثم أعطى كلمة تشجيعية لجميع العاملين بالمدرسة حول ضرورة الاستمرار في العمل بإخلاص، علمًا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام ومتابعة الأنبا باسيليوس لجميع المؤسسات التعليمية، التابعة للإيبارشية، التي تخدم مجتمع المنيا، دون تفرقة.

وعلى صعيد مختلف، ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك برعاية كنيسة العائلة المقدسة لإسنا، والمعلا، والطود، والسباعية.

يأتي هذا في إطار الاحتفال بذكرى تأسيس كنيسة العائلة المقدسة، حيث شارك نيافته في الصلاة الأب أغسطينوس، راعي الكنيسة، وشعب الرعية، وراهبات صغيرات قلب يسوع بإسنا.

الجدير بالذكر ان هذا الاحتفال، يوافق الذكرى الخامسة والتسعين على تواجد الكنيسة بالمنطقة.

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

رئيس الوزراء: الزيادة السكانية خفّضت نصيب الفرد من المياه لـ550 مترًا مكعبًا

أجواء دافئة وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»