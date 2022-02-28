الأنبا باسيليوس ومطران ابو قرقاص يسيمان طقس رسامة كاهنان جدد في كنيسة طوه

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس السيامة الكهنوتية للأبوين شربل وديع، ويوسف غالي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بطوه.

وشارك في الصلاة والاحتفال نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوى رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات من الرهبانيات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الكنيسة الانجيلية بطوه، وشعب الرعية.

شارك أيضًا ممثلو كنائس الإيبارشية، وأسرتا الكهنة المرتسمين. تضمن القداس الإلهي الكلمة الروحية من صاحب النّيافة بعنوان "الكهنوت ورسالة الكاهن". واختتم القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من صاحبي النّيافة مع الأبوين المرتسمين.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مدرسة الراعي الصالح ٢، التابعة للإيبارشية.

واطمئن نيافته على سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما أجرى محادثات مع الطلاب، لمناقشة احتياجاتهم، ثم أعطى كلمة تشجيعية لجميع العاملين بالمدرسة حول ضرورة الاستمرار في العمل بإخلاص، علمًا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام ومتابعة الأنبا باسيليوس لجميع المؤسسات التعليمية، التابعة للإيبارشية، التي تخدم مجتمع المنيا، دون تفرقة.

وعلى صعيد مختلف، ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك برعاية كنيسة العائلة المقدسة لإسنا، والمعلا، والطود، والسباعية.

يأتي هذا في إطار الاحتفال بذكرى تأسيس كنيسة العائلة المقدسة، حيث شارك نيافته في الصلاة الأب أغسطينوس، راعي الكنيسة، وشعب الرعية، وراهبات صغيرات قلب يسوع بإسنا.

الجدير بالذكر ان هذا الاحتفال، يوافق الذكرى الخامسة والتسعين على تواجد الكنيسة بالمنطقة.