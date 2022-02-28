الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شارك فيها رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن القاهرة

التبرع بالدم
التبرع بالدم

نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبهم ، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم امن القاهرة

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