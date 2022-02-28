شارك فيها رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن القاهرة

نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبهم ، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.