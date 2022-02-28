الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو العاشر» تٌجهز أكبر معرض صناعي تجاري لخدمة المستهلك في رمضان المقبل

«مستثمرو العاشر
«مستثمرو العاشر

بدأت جمعية مستثمري العاشر من رمضان للتحضير لأكبر معرض صناعي تجاري في المدن الصناعية، حيث من المقرر أن يتم افتتاح المعرض في 4 ابريل وحتى 28 ابريل، بحضور عدد من الوزراء ومشاركة عدد كبير من مصانع مدينة العاشر من رمضان.

وكشفت جمعية المستثمرين بأن هذا المعرض يعتبر أول وأكبر معرض صناعي تجاري في مدينة العاشر من رمضان ونافذة مباشرة لمصانع المدينة، حيث يضم  أغلب مصنعي ومنتجي مدينة العاشر من رمضان، فى كافة المنتجات التى تهم الأسرة المصرية خاصة احتياجات شهر رمضان.

ويقع معرض منتجات جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى مدخل المدينة الصناعية على طريق مصر اسماعيلية الصحراوى مباشرة ويتولى الإشراف عليه لجنة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية على رأسها الدكتور محمد عبد العال وحسن الفندى  والمهندس زكريا عبد العزيز إضافة إلى الدكتورة سارة الفندى ومحمد البنا وأحمد سليم والدكتور هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية.

ويُخاطب معرض منتجات العاشر من رمضان جميع فئات العملاء، فضلاً عن أنه يركز على الفئة المتوسطة والعليا، مع تجهيز مساحة خارجية اضافية ثلاثة آلاف متر عبارة عن خيمة كبيرة مجهزة بالخدمات للعارضين وتصلح لإقامة جميع أنواع مساحات العرض الخاصة بكل عارض مع توفير أمن وحراسة على مدار الساعة، فضلاً عن وجود برنامج للسهرات الرمضانية، وأماكن محددة للمأكولات والمشروبات.

ويستهدف المعرض  خلق بيئة عرض وفرص للاجتماعات الثنائية للمصنعين، فضلاً عن توفير فرص بيعية للمستهلك النهائي، وتوفير منطقة ترفيه وتسوق جيدة ولائقة لجمهور مدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة، بالإضافة إلى توفير فرص للتعاون الدولي من خلال دعوة مجموعة من الضيوف من خارج جمهورية مصر العربية.

مستثمرو العاشر معرض معرض صناعي مستثمري العاشر جمعية المستثمرين الفئة المتوسطة منتجات العاشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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