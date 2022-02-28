أقباط أبو قرقاص يحتفلون بالعام الثاني لرسامة مطرانهم بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن كهنة إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، كانوا قد احتفلوا بالتذكار الثاني للسيامة الأسقفية لأبيهم، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية، ثم تبادل الجميع كلمات التهنئة والتقدير لنيافته، تعييرًا عن المحبة والأبوة والثقة النابعة من نيافته، والتي ساهمت في خلق مناخ صحي للعمل الرعوي، كانعكاس حقيقي ومتجسد لما يقوم به نيافته. واختتم اللقاء برفع التضرعات من أجل نيافته، لاستكمال مسيرة بناء الإيبارشية من ناحية الإنسانية والإيمانية.

من جهة اخرى، ذكرت صفحة نشاط كنستينا الكاثوليكية، أنه في إطار أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وتحت شعار "صلاة من أجل مصر"، أقيم لقاء للصلاة معًا من أغلب الطوائف المسيحية المختلفة.

وأقيم اللقاء بنادي دي لاسال بالتجمع الخامس، وذلك بحضور الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

شارك في اللقاء سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل.

بدأت الأمسية الروحية بصلاة الغروب من الأجبية المقدسة، تلاها فقرات متنوعة من الترانيم، وطلبات الصلاة. وألقى مطران الكنيسة اللاتينية كلمة حول أهمية الوحدة، انطلاقًا من إنجيل القديس يوحنا، الإصحاح السابع عشر "ليكونوا واحدًا".

وأشار في كلمته إلى أن يوم "الصلاة معًا" يهدف إلى الصلاة من أجل بلادنا وكنائسنا، باختلاف طوائفها، موكدًا على أهمية قبول الاختلاف، لنكمل بعضنا بعضًا، كما تكلم سيادته عن أهمية الصلاة معًا، رغم الاختلاف. واختتمت الأمسية الروحية بالصلاة الربانية الملحنة.

وعلى صعيد مختلف، نظمت كنيسة القديس مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك، بمرسى مطروح، يومًا ترفيهيًا لأسر الرعية، وأطفالهم.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ترأس الصلاة الأب أثناسيوس، راعي الكنيسة. اشتمل اليوم على الفقرات المختلفة، حيث تشاركت الكنيسة في الألعاب الترفيهية، والفقرات المتنوعة.