الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 17 حالة تعد رصدتها المتغيرات المكانية بالقليوبية

إزالة 17 حالة تعديات
إزالة 17 حالة تعديات رصدتها المتغيرات المكانية بالقليوبية

تمكنت حملة مكبرة بمحافظة القليوبية من إزالة عدد 17 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 1850 م2، رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، شملت جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي  وقواعد خرسانيه وسملات بحوض الصفصاف بعرب العيايده مركز ومدينة الخانكة، ضمن (المرحلة الثانية) من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

وأكد محافظ القليوبية، أنه بناء على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير  يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية ، بصور محدثة، موجها بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يوميا لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية. 

وشدد محافظ القليوبية، على المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية ، مؤكداً على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعدى يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين.

ولفت إلى استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفة دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

شارك فى حملة الإزالة سمير حماد نائب محافظ القليوبية واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام  والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز مدينة الخانكة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية.

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