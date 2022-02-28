الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 310 أطنان قمامة بسنهور القبلية في الفيوم

رفع قمامة ومخلفات
رفع قمامة ومخلفات

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنهور بمحافظة الفيوم، أنه قد تم رفع 310 أطنان قمامة ومخلفات وأتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز.

 وأوضح رئيس مركز ومدينة سنهور، أنه يستمر تنفيذ حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة العمومية و تم العمل أمس بمدينة سنورس وقرية ترسا، كذلك نفذت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية حالة تعد بالبناء بحرم الطريق العام عبارة عن سور بطول 3 أمتار وارتفاع مترين.

وتأتي الحملات فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لرفع كفاءة الطرق والخدمات العامة.

وكان  قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المنتدى الأول "دعم وتمكين الفتيات ضد الابتزاز والتحرش الإلكتروني"، الذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، في الفترة من 27 فبراير حتى 1 مارس 2022.

رفع 310 طن قمامة وإزالة تعد بالبناء بسنهور القبلية الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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