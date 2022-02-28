الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة بتهمة الإتجار في المواد مخدرة وحيازة سلاح ناري ببنها

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وقررت جهات التحقيق، إرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام إحدى السيدات بالإتجار في المواد المخدرة. 

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، عقب تقنين الإجراءات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها ومعاونة النقباء حسن القربة وأحمد الخولي، تم استهدافها وأمكن ضبطها بمسكنها.. وبحوزتها  (3,5 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية من المواد المخدرة "بودر، هيروين ، أقراص مُخدرة"- فرد محلى – مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطها والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

القليوبية حبس المخدرات أسلحة حبس سيدة

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وائل لطفي

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