الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق إقليمي المنوفية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 8 أشخاص صباح اليوم في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية، بالقرب المنطقة الرابطة بين كفر داوود السادات، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في الحادث، واستقبل مستشفى السادات المركزي المصابين وجاري عمل اللازم لهم وتقديم الخدمات الطبية.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز السادات يفيد باستقبال مستشفى السادات المركزي دائرة المركز، 8 حالات إصابة جراء حادث على الطريق الإقليمي وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية مدعومة برجال المرور لتحقيق في إياب الحادث وتحرير محضر بالواقعة.

وأوضح مصدرا طبيا بمستشفى السادات المركزي، استقبال المستشفى 8  حالات إصابة خلال حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية، وتم رفع الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، بتوقيع الكشوفات الطبية اللازمة، عن طريق أطباء المستشفى، موضحا أن الإصابات غير خطيرة حتى الأن.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩. 

المنوفية محافظة سيارات المركزى تصادم المرور الطوارئ حادث تصادم سيارات الإسعاف

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