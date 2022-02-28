الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 263 شاحنة و1494 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جريدة الدستور

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 263 شاحنة و1494 طن بضائع عامة ومتنوعة، و63 سيارة ملاكي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الإثنين - أن الصادرات شملت تداول 903 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و220 شاحنة و62 ملاكي، فيما تضمنت الواردات تداول 591 طن بضائع عامة ومتنوعة، و43 شاحنة وسيارة ملاكي، فضلا عن تواجد 10 سفن على الأرصفة.
وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (TRUE HARMONY) فارغة قادمة من عدن لشحن فوسفات، وغادرته السفينة (بوسيدن اكسبريس)، بحمولة 113 شاحنة و8 سيارات ملاكي، والسفينة (الحرية) بحمولة 77 شاحنة و4 سيارات ملاكي.
وأشارت إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية للسفينة (سيناء)، حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 524 طن بضائع عامة و67 طن بضائع متنوعة ترانزيت إلى ليبيا وسيارة ملاكي، وتصدير 30 شاحنة بحمولة 903 أطنان بضائع عامة، كما غادر ميناء السويس السفينة (الحرية 2) متجهة إلى جدة بحمولة 50 سيارة ملاكي.

موانئ البحر الأحمر البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

أجواء دافئة وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لبدء المفاوضات مع روسيا

وزير المالية: تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية لخفض تكاليف التنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»