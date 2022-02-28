ماريا زاخاروفا: روسيا لديها أصدقاء عمالقة فى العالم

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا يزال لديها أصدقاء في العالم ولاسيما الصين مثلا.

وقالت بحديث متلفز: "بالطبع هناك"، مجيبة على سؤال حول ما إذا كان لا يزال لدى روسيا أصدقاء.

وأضافت: "انظر إلى رد فعل عمالقة العالم... الذين لا يتظاهرون بأنهم عمالقة، فيما عمالقة عن حق، وعلى وجه الخصوص الصين. يمكنك أن ترى رد الفعل هذا إنها بالنسبة لهم مسألة مبادئ وقيم".

وتابعت: "بعض الدول الغربية في عصر ما بعد الحقيقة رفعت أيديها عن مبادئ ومفاهيم وقيم حقيقية، واستبدلت بها الأكاذيب".

وأشارت زاخاروفا إلى حقيقة أن "العالم قد دخل اليوم في عصر استبدال المفاهيم والمبادئ العالمية.. وعصر تدمير كل شيء أتت إليه البشرية كنقطة انطلاق، كقاعدة والتقاليد والقيم الصحيحة".

واختمت: "لقد وصلنا إلى عصر رفع فيه كل فرد يديه بشأن هذا الأمر، ورفع الأنغلو ساكسونيون والذين يخدمونهم أقدامهم.. لقد وصلنا إلى عصر ما بعد الحقيقة بطريقة علمية، وبكلماتك الخاصة، إنها حقبة يحل فيها الكذب محل الحقيقة".

وعلى صعيد آخر، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الإعلان عن إدراج اسمها في قائمة العقوبات، يعد هدية لها في عيد "حماة الوطن".

وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته على حسابها في موقع "تليجرام" "إن الإعلان عن إدراجي في قائمة العقوبات، من وجهة نظر النظام الأوروبي الأطلسي، هو بمثابة هدية في عيد حماة الوطن، الذي أخدمه بأمانة".

ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذا القرار محاولة للترهيب، وأنهم حين أدركوا أن الابتزاز لم ينجح، قاموا بتشغيل آلية العقوبات.. مؤكدة أن ذلك لن يجبرهم على الصمت.

وصرحت في وقت سابق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك.

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" "دعونا نعد لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ماذا هو المنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلًا واضحًا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون".