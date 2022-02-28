الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شلتوت: احتفال الجالية المصرية بالكويت بالعيد الوطنى تعبيرا عن المحبة

سفير مصر بالكويت
سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت

 أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، أن احتفال الجالية المصرية بالكويت بجانب أخوانهم الكويتيين بالعيد الوطني الكويتي يعتبر من أهم المناسبات للجالية وتعبيرا على المحبة الصادقة والأخوة التي تربط الشعب الكويتي بالجالية المصرية على أرض الكويت.


وقال شلتوت - خلال احتفالية الجالية المصرية بالكويت "رابطة أبناء النوبة" بالعيد الوطني الكويتي  - أنه على مر التاريخ اختلطت دماء الشعبين للدفاع عن تراب الوطن، مؤكدا أن تهنئة الجالية المصرية على أرض الكويت بالعيد الوطني استكمالا لتهنئة الرئيس السيسي لأمير الكويت وشعبها بعيدهم الوطني.


ومن جانبها، قالت الشيخة انتصار الصباح نائب رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي أن مصر والكويت تربطهما علاقة نسب وأخوة، مؤكدة أن العيد الوطني هو عيد للجميع كويتي ومصري.
 

حضر الاحتفال جابر العنيزي رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي ولفيف من أعضاء السفارة المصرية بالكويت وأبناء الجالية المصرية.

الاتحاد أمن مصر تعاون الرئيس السيسي المصرية الكويتى الجامعات اجتماع الوطن السيسي المناسب كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

سفارة مصر فى رومانيا: تسهيل مرور المصريين المنتهية جوازات سفرهم من أوكرانيا

الجالية المصرية فى أوكرانيا تكشف آخر التطورات

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

«بريتيش بتروليوم» البريطانية تبيع 20٪ من حصتها في مجموعة روسنفت الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»