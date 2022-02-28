إصابات كورونا العالمية تتجاوز 432.66 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 432.66 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و312046.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 950609 78951364
الهند 513724 42916117
البرازيل 648160 28670242
فرنسا 138059 22467118
المملكة المتحدة 161224 18804765
روسيا 720773 16175023
ألمانيا 122628 14598515
تركيا 93846 13935396
إيطاليا 154416 12732680
إسبانيا 99410 10977524
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 24960 2300645
44 - الأردن 13798 1617178
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.