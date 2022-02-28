إصابات كورونا العالمية تتجاوز 432.66 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 432.66 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و312046.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 950609 78951364

الهند 513724 42916117

البرازيل 648160 28670242

فرنسا 138059 22467118

المملكة المتحدة 161224 18804765

روسيا 720773 16175023

ألمانيا 122628 14598515

تركيا 93846 13935396

إيطاليا 154416 12732680

إسبانيا 99410 10977524



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



40 - العراق 24960 2300645

44 ‬‬‬‬- الأردن 13798 1617178

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.