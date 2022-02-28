موسكو: سنبذل قصارى جهدنا لجعل أوكرانيا دولة ذات سيادة

شدد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين على أن موسكو ستبذل قصارى جهدها حتى تصبح أوكرانيا دولة مسالمة وحرة وديمقراطية وذات سيادة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال فولودين في تصريح على قناته عبر تطبيق "تلجرام": "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تصبح أوكرانيا دولة مسالمة وحرة و ديمقراطية وذات سيادة، و أن تحقق روسيا الأمن لمواطنيها".

وكان فولودين أكد في 24 فبراير الحالي أن الولايات المتحدة اختارت أوكرانيا نقطة لفرض التصعيد ضد روسيا و بيلاروس، و تكمن خطورة ذلك باحتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وعلى صعيد آخر، تعهدت وزارة الدفاع الروسية، بإيجاد ومعاقبة الأوكرانيين و مسؤولي النظام في كييف، المسؤولين عن تعذيب "عدد قليل" من الأسرى الروس في أوكرانيا.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف قوله: "نعرف كيف يتعامل الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذي استخدم خلال الحرب العالمية .. مشيرًا إلى أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين و مراسلات جميع الأوكرانيين المتورطين في الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها، وهذا ينطبق أيضا على قادة النظام في كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس في انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شدد على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل .. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة و الإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف "على حد قوله".