اليوم.. إعادة محاكمة 19 متهما فى أحداث شغب جزيرة الوراق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.



وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين قاموا بالتعدى على الممتلكات العامة و الخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، و البلطجة و استعراض القوة و قطع الطرق.



وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من و زارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا و فرد شرطة تم نقلهم الي مستشفى الشرطة.

شهادة الشهود

الشاهد" شعبان إ . ع ا"، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف: "شهد أنه وقت الأحداث وقبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراطا و2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين وونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، و ان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، و الذى يتيح تجديد العقد.