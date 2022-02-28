«بريتيش بتروليوم» البريطانية تبيع 20٪ من حصتها في مجموعة روسنفت الروسية

قالت شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتيش بتروليوم" (بي بي) إنها ستتخلى عن حصة 20 في المائة في شركة النفط الروسية الحكومية "روسنفت" التي تحتفظ بها منذ 2013، في علامة أخرى على رد الفعل العنيف للشركات من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية.



وقالت "بي بي" - في بيان - إنها لن تعلن بعد الآن عن الاحتياطيات أو الإنتاج أو الأرباح من "روسنفت"، وإن رئيسها التنفيذي برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة روسنفت "بأثر فوري".



وأضافت شركة النفط العملاقة أن المدير الآخر الذي رشحته شركة "بريتش بتروليوم"، بوب دودلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بريتيش بتروليوم"، سيتنحى أيضًا.



ووصف هيلج لوند، رئيس شركة "بريتيش بتروليم"، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه عمل له عواقب مأساوية في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن شركته عملت في روسيا لأكثر من 30 عامًا، ومع ذلك، فإن هذا العمل العسكري يمثل تغييراً جوهرياً.



وأضاف أن مجلس الإدارة خلص إلى أن مشاركة "بي بي" مع شركة "روزنفت" المملوكة للدولة الروسية، "ببساطة لا يمكن أن تستمر".



وقال لوند إن ملكية "روسنفت" لم تعد متوافقة مع أعمال شركة "بريتيش بتروليوم" واستراتيجيتها، مضيفاً أن الخروج من الحصة البالغة 20 في المائة كان "في أفضل المصالح طويلة الأجل لجميع مساهمينا".



يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الخميس الماضي في أوكرانيا.