الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنشآت الفندقية: نتواصل مع منظمى الرحلات الأوكرانية لحل أزمة السائحين العالقين

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إجتماعا لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على القطاع السياحي وأزمة العالقين الأوكران من السائحين بفنادق شرم الشيخ والبحر الأحمر.

 

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة والآثار قد عقدت اجتماعا اليوم إن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لحل أزمة السائحين الأوكرانيين العالقين بالفنادق ولكن لم تتوصل حتى الآن إلى القرار النهائي وسيتم استكمال الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لبحث الأزمة وتداعياتها وخاصة أنه سواء السوق الأوكراني أو السوق الروسي فهم من أكبر الأسواق التى تصدر إلينا حركة سياحية وأن ما يجرى من أحداث سياسية سيكون بلا شك تأثير على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أنه تم التواصل مع منظمي الرحلات الأوكرانية الجالية للسائحين حول تكلفة الإقامة للسائحين الذين انتهت مدة برامجهم السياحية، لافتا إلى أنه بكل الأحوال فنحن كقطاع فنادق نساند الشعب الأوكراني فى الأزمة الحالية، وتشدد على الفنادق باستمرار تقديم الخدمات الفندقية للسائحين الأوكران كما هى واستمرار إقامتهم حتى نستطيع التواصل إلى الحل المناسب بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.

 

وأوضح أن السوق الأوكراني من أول الأسواق التي عادت إلى مصر عقب استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي كما أن مصر تعتبر المقصد المفضل لدى الاوكرانيين فكافة هذة الأمور نضعها أمام أعيننا.

 

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أكد على استمرار إقامة السائحين الأوكران بالفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، كما تم التوجية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لضيوفنا من السائحين من مختلف دول العالم.

 

كما أعلنت الوزارة عن الخط الساخن  (19654) لاستقبال كافة المكالمات الخاصة بالرد على استفسارات جميع السائحين على مدار 24 ساعة، بعدة لغات من بينها الإنجليزية والروسية والأوكرانية.

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