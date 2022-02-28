«اعرف تاريخ بلدك».. مبادرة جديدة لإحياء التراث

قال نادر جرجس، رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق، إنه تم إطلاق مبادرة جديدة عبر ائتلاف تنمية وإحياء التراث، لتنشيط السياحة حول مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، وذلك تحت عنوان "اعرف تاريخ بلدك".

وتهدف المبادرة إلى التوعية المجتمعية بأهمية وطرق التعامل مع المواقع المحيطة بمسار العائلة المقدسة، وتكثيف جهود المجتمع المدني في هذا الشأن، وكذلك إعادة تعريف دور مصر الديني في حماية العائلة المقدسة واختيارهم لمصر دون بلاد العالم الأخرى لتكون الملجأ الأمن لهم في رحلة الهروب المقدس.

جاء ذلك على هامش الندوة التي أقامتها كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بعنوان "كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة من بابا الفاتيكان"، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبدالباسط ، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور محمد أحمد عبداللطيف، عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد عبدالفتاح زهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة منى عز رئيس قسم الإرشاد السياحي.

وكشف "جرجس"، أنه سبق وأن تقدم للبرلمان المصري بمذكرة بضرورة اعتبار مشروع مسار العائلة المقدسة إلى مصر مشروع قومي من المشاريع التي تقيمها مصر أو التي يتم تطويرها مثل إحياء طريق الكباش، ولكون هذا المشروع يُعد منتج سياحي وأثري فريد تتمتع به مصر دون غيرها من بلاد العالم أجمع كميزة تنافسية، لكونها هي البلد الوحيد الذي لجأت إليه العائلة المقدسة بأمر إلهى لتحتمى بها وبأهلها، حيث قضى بها السيد المسيح حوالي 12 % من عمره، وهي تعتبر أهم فتره في مرحلة طفولته، مما يجعل هذه المواقع لها أهمية عالمية يمكن استثمارها بما يعود على مصر بفوائد عديدة مستدامة.

وأوضح "جرجس"، أن مباركة بابا الفاتيكان لأيقونة هروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر أول مرة في التاريخ يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2017، يُعد نقلة نوعية في تاريخ السياحة الدينية المصرية، كما أن إدراج هذا المسار كمنتج سياحي ديني بكتالوج مؤسسة اوبرا رومانا لعام 2018، كان دافعًا قويًا للاهتمام بهذا المنتج الواعد، حيث أن تعداد مسيحي العالم 2.3 مليار نسمة.