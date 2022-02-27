المشدد 3 سنوات لمتهم زور أختام منسوبة لنقابتي الصحفيين والإعلاميين

أصدرت محكمة جنايات المنيا، الأحد، حكما يقضي بمعاقبة «أ.ع.م» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية ومصادرة المحررين المضبوطين في القضية رقم 32228/20119 جنايات مركز بنى مزار والمقيدة برقم 1322/2019 كلى جنايات جنوب المنيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة، وشعبان مغربي محمد، وسامح أحمد حسين، وبحضور محمد أبوزيد وكيل النيابة، وبأمانه سر نبيل بشرى.

كشفت أوراق القضية عن قيام المتهم مقيم محافظة الشرقية بأنه في شهر مارس عام 2019 بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى المجلس الأعلى للصحافة، بأنه اصطنع خاتم على غرار الخاتم الصحيح واستعماله بأن زيل المحرر استمارة بطاقه الرقم القومي مع علمه بتزويره المتهم واخر سبق الحكم عليه وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة بطاقه الرقم القومي الخاص بالمتهم الأول بأن امد المجهول بالبيانات اللازمة للأخير على غرار الصحيح منه بإثبات بيانات مزوره وهى أن الوظيفة صحفي وإعلامي وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأكدت التحريات الأولية التي أجراها رئيس مباحث الأحوال المدنية بورود شكوى ضد المتهم الأول «ا.ف» مقيم مركز بنى مزار باستخراج بطاقة رقم قومي يوم 12مارس عام 2019 من سجل مدني مركز بنى مزار مدون بها صحفي وإعلامي على خلاف الحقيقة وبإحضار استمارة بطاقة الرقم القومي تبين أنه ممهورة باختتام نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وخاتم شعار الجمهورية المنسوب للمجلس الأعلى للصحافة.

تم تقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهم الثاني واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة نظير مبلغ مالي وأنه إنشاء صفحة وهمية لاستقطاب الشباب الراغبين في الانضمام إلى نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.